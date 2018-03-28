ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул из-за пожароопасных материалов

Эксперты установили причину пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на пожарную лабораторию МЧС, пламя быстро распространилось из-за пожароопасных материалов в детской игровой.

Помещение загорелось из-за поджога в детском «сухом» бассейне. Огонь моментально распространился по торговому центру: сначала он перекинулся на свисающую с потолка сетку, а потом дошел до стенки для скалолазания. Дерматиновая обивка вспыхнула как факел, и от нее стали отлетать во все стороны горящие куски, что увеличило площадь пожара.

Мягкий пол из горючих материалов в игровой загорелся от падающих кусков обивки, и пламя распространилось дальше. В то же время огонь пережег провода, и в здании погас свет. При этом вентиляция в здании работала хорошо, поэтому дым быстро проник в другие помещения ТЦ.

В «Зимней вишне» погас свет, здание наполнилось дымом, сигнализация не сработала, пожарные выходы оказались закрыты, что и привело к большому числу жертв.

Ранее, источник подтвердил ТАСС, что причиной пожара стал поджог в детском игровом комплексе на четвертом этаже.

«Пожар возник в сухом бассейне с поролоновыми кубиками», – добавил знакомый с ситуацией специалист.

Напомним, в Кемерово 25 марта по официальным данным погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Огонь охватил здание на площади 1600 кв метров, что привело к обрушению крыши и гибели людей. Полностью справиться с огнем, по данным МЧС по Кемеровской области, спасателям удалось только спустя сутки.

Президент НСОПБ Сергей Серегин в эфире «Пусть говорят» заявил, что детские игровые помещения в таких центрах необходимо размещать на первых этажах с выходом на улицу, чтобы уменьшить возможные потери.

В России 28 марта объявлен днем национального траура.