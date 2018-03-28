Правительство РФ намерено ввести онлайн-мониторинг за пожаробезопасностью

В России могут усилить меры пожарной безопасности в местах массового пребывания людей после трагедии в Кемерово. Как сообщает РБК, министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов предложил ввести онлайн-мониторинг систем пожарной безопасности. Замминистра МЧС Сергей Кададов в свою очередь озвучил предложения по ужесточению надзорной деятельности над многофункциональными объектами.

Во вторник, 27 марта, в доме правительства состоялось заседание проектного комитета по реформе контрольно-надзорной деятельности. На нем Абызов заявил, что необходимо оперативно разработать новые требования и внести их в законодательство. Предполагается, в частности, установить на объектах наблюдение в реальном времени за состоянием систем пожаротушения и оповещения. Участники совещания отметили, что закрытые двери стали одной из причин гибели людей, а это нарушение пока невозможно контролировать в режиме онлайн.

Сергей Кададов в поддержку предложения Заявил, что арендаторы и собственники успевают устранить такие нарушения, поскольку даже при внеплановой проверке пожнадзор обязан за сутки до прихода уведомить о своем визите. Как только инспекторы уходят, проверяемые возвращают все на свои места.

«Все эти торговые центры, которые на сегодняшний день в большинстве своем в том же состоянии, что и кемеровский, — с закрытыми перегороженными путями, за сутки приведут в порядок, запустят систему, которая может им мешает в повседневной жизни, покажут, что все работает, с уходом инспектора вернут все на круги своя», – заявил представитель ведомства.

Выход из ситуации, по мнению Михаила Абызова, – включение систем онлайн-мониторинга в правила строительства крупных объектов. Он подчеркнул, что это позволит увидеть, включена ли система пожарной безопасности. Таким образом, надзорные органы смогут контролировать состояние пожаробезопасности не раз в год, а ежедневно.

Спасатели предложили усилить надзор за комплексами с массовым пребыванием людей с проведением проверок не реже раза в год. Кададов подчеркнул, что проверки необходимо проводить независимо от действующих с 2016 года надзорных каникул. Также Сергей Кададов сообщил, что МЧС планирует вернуть полномочия проведения пожарного надзора на этапе проектирования – этого права ведомство лишилось в 2007 году.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Списки пострадавших и погибших 27 марта обнародовала администрация Кемерова.

В России 28 марта объявлен днем национального траура.