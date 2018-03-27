Сергей Серегин: детские комнаты в ТЦ должны находиться на первом этаже

По последним данным, в трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» пострадало 50 человек, погибли 64. Опознаны тела 25, из них 13 – дети в возрасте от 4 лет. Еще 6 человек числятся пропавшими без вести. По словам Сергея Серегина, президента НСОПБ, минимизировать возможные потери можно было при условии, если бы детские комнаты располагались на первом этаже.

«Это многофункциональный комплекс и помещения, где плотность людей была наивысшая, размещена вверху. В ситуации пожара из детской комнаты эвакуировать из здания, направить массово детей на пути эвакуации может воспитатель. Там поток, люди, дети прячутся. Никакие знания не помогут. Чтобы минимизировать возможные потери, данные помещения должны находиться на первом этаже с выходом непосредственно на улицу», – сказал С. Серегин в эфире программы «Пусть говорят», посвященному обсуждению причин и последствий трагедии в кемеровском ТЦ.

Согласен с этим мнение Евгений Мешалкин. Он считает ошибочным размещение детей на верхних этажах ТЦ.

Напомним, возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерово произошло 25 марта. По данным Интерфакса, на момент начала пожара в здании могло находиться 1,5 тысячи человек, 700 из них вывели пожарные. На тушение спасателям потребовалось более 14 часов. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур. В городе прошел митинг с требованием отставки власти.

Фото: www.1tv.ru, www.trinixy.ru