«Союз 01»: После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» ситуация с «каникулами» для малого бизнеса не изменится

ТЦ «Зимняя вишня» должен был пройти проверку на пожбезопасность в 2016 году, но с 2015 года оно стало считаться малым бизнесом, потому избежало очередной проверки. По словам Сергея Чеботарева, исполнительного директора Ассоциации «Союз 01», после пожара ситуация с «каникулами» для объектов малого бизнеса, таких как ТЦ, не изменится.

Как считает эксперт, этот трагический случай можно рассматривать как результат реформы надзорной деятельности, когда вопросы безопасности граждан переданы в руки самих предпринимателей. Последние сами определяют, будут они меры пожбезопасности обеспечивать или нет.

«Если частный предприниматель решает тратить средства на обеспечение безопасности либо сэкономить, потому что проверять все равно никто не будет, какое он примет решение? Поэтому там в лучшем случае могут оказаться муляжи огнетушителей, систем тушения, чтобы посетители их увидели и успокоились. На самом деле никто не вкладывает средства в пожбезопасность, только если при этом есть строгий надзор со стороны государства», – утверждает С. Чеботарев.

Напомним, тревожный сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей в полдень 25 марта. Сообщается, что не сработали системы пожаротушения, а огонь распространялся по утеплителю. По словам Евгения Мешалкина, вице-президента НПО «Пульс», для того, чтобы обеспечить безопасность людей, включая случай ТЦ «Зимняя вишня», необходимо применять систему раннего обнаружения пожара и систему автоматического пожаротушения с принудительным пуском.