Генпрокуратура поручила проверить работоспособность систем пожаротушения

После трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» генеральная прокуратура РФ поручила проверить соблюдение законодательства о пожаробезопасности во всех торговых комплексах России, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Telegram надзорного ведомства.

Прокуратура потребовала особое внимание уделить системам пожаротушения и сигнализации.

«Прокурорам поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах. В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение», – отмечается в сообщении ведомства.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в свою очередь призвала повысить меры безопасности в местах массового скопления людей. Особенно это касается объектов, где находятся дети.

«Трагедия в Кемерово, где на пожаре в торговом центре погибли посетители, среди которых были дети, в очередной раз показывает, насколько внимательно нужно относиться к вопросам обеспечения безопасности в местах массового скопления людей», – отмечается в сообщении на официальном сайте детского омбудсмена.

Добавим, по уточненным данным министра МЧС Владимира Пучкова, число погибших при пожаре в ТЦ выросло до 64 человек. Эксперты пока опознали 15 жертв пожара.

Как писал «Огнепортал», тревожный сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей в полдень 25 марта. Огонь охватил здание на площади 1600 кв метров, что привело к обрушению крыши и гибели людей. Полностью справиться с огнем, по данным МЧС по Кемеровской области, спасателям удалось только спустя сутки. Отмечается, что не сработали системы пожаротушения, а огонь распространялся по утеплителю.

Следователи также назвали возможную причину пожара. Как сообщает «Российская газета», сейчас силовики рассматривают версию неисправности электрических сетей, которые могли не выдержать нагрузки.