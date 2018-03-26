Пожар в ТЦ «Зимняя вишня». Мнение эксперта: Евгений Мешалкин

Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» комментирует Евгений Мешалкин, вице‑президент по науке НПО «Пульс», д.т.н., профессор, академик НАН ПБ, почетный профессор Академии Государственной противопожарной службы МЧС:

Судя по всему там не все было в порядке с поддержанием работоспособности в первую очередь системы обнаружения пожара, то есть системы пожарной сигнализации. Вторая компонента – это система автоматического пожаротушения. Убежден в том, что существующие системы пожаротушения не ориентированы на обеспечение безопасность людей, то есть их срабатывание происходит, особенно при таких объемах и высоте этажа, когда люди физически там гибнут. Получается, что такие системы пожаротушения в лучшем случае ориентированы на сохранение имущества, зданий. Для того, чтобы обеспечить безопасность людей, включая случай ТЦ «Зимняя вишня», необходимо применять систему раннего обнаружения пожара и систему автоматического пожаротушения с принудительным пуском. Такие сертифицированные разработки есть в России, несколько фирм их выпускает, в том числе с применением тонкораспыленной воды. Срабатывание системы сигнализации и пожаротушения принудительным пуском даст возможность людям хотя бы покинуть здание без ущерба для своего здоровья.

Что касается размещения игровых залов для детей на верхних этажах, которое стало типовым, считаю ошибочным решением. Оно никак не нормируется в сводах правил. Дети должны быть размещены на уровне нижнего этажа. Сейчас же посетители вынуждены подниматься на верхний этаж, чтобы там оставить детей, потом самим спустить по делам на нижние этажи центра. В случае пожара мы предполагаем, что они должны все эвакуироваться. На самом деле они пойдут на верхний этаж за детьми, и при этом вся технология эвакуации теряет смысл. Это первый момент.

Второй момент. Практически в нормативных документах мы не регламентируем ту временную пожарную нагрузку, которая создается в этих игровых зонах. Там применяются различные приспособления, амортизирующие устройства и т.п. вещи, которые сделаны зачастую из легкогорючих материалов, преимущественно полимерных. Помещения игровых зон делят на совокупность зон, что определяется по технологии, то есть как удобнее для детей маленького возраста, подростков. При этом вопросы, связанные с обеспечением безопасной эвакуации людей, не учитываются. Возможно, эту проблему стоит освещать с отдельном документе для такого рода помещений функционального назначения, то есть игровых зон и т.д.

Фото: riafan.ru