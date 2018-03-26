РОСИЗОЛ: «Предварительно выяснили, что были за конструкции в ТЦ “Зимняя Вишня”»

По информации МЧС, пламя в горевшем накануне кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» распространялось по утеплителю. Ведущий технический эксперт ассоциации «РОСИЗОЛ» Алексей Воронин отметил, что чтобы оценить роль утеплителя как фактора развития пожара, нужно знать из чего выполнен материал.

По его словам, особых требований к утеплителю в подобных зданиях людей с массовым пребыванием нет. Есть требования к конструкциям. Они должны быть пожаробезопасные, так называемые К0. Его можно достичь не столько при помощи утеплителя, сколько используя конструктивные материалы.

«Если утеплитель дает горящий расплав, то пламя перемещается вниз. Если не дает расплав – это другой вопрос. Нужно смотреть за переносом пламени по площади поверхности. Насколько я понимаю, пожарная нагрузка там была изрядная и было чему гореть. – говорит А. Воронин. – Это старое здание, видимо, там была фабрика (ТЦ «Зимняя вишня» изначально был кондитерской фабрикой, – прим. ред.)». По словам эксперта, очевидно, что фасад не распространял горение, значит, облицовка была пожаробезопасная. В противном случае огонь пылал бы гораздо серьезнее

«Мы предварительно выяснили, что были за конструкции в ТЦ “Зимняя Вишня”. Стены – навесной фасад с керамогранитом. К0 и пожаробезопасно. Крыша – тоже негорючий утеплитель по профлисту. Конструкция должна была отстоять 30 минут. Отстояла несколько часов, как пресса пишет. То есть вся проблема была действительно внутри», – утверждает специалист.

Официальных данных об использовавшихся материалах на объекте еще нет, как и нет точной информации о применявшейся на объекте системе пожарной безопасности.

Напомним, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Число жертв пожара достигло 64 человек.

Фото: dp.ru