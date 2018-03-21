Предприятия выпустили более 2 млн кубометров минваты

Предприятия Уральского Федерального округа в феврале увеличили выпуск огнезащитной минеральной теплоизоляции на 14,5 %. Как сообщает «Единая межведомственная информационно-статистическая система», заводы УрФО произвели 0,408 млн кубометров продукции.

По данным сервиса Росстата, по стране объемы производства изделий из минеральной ваты достигли 2,45 млн кубометров. По сравнению с началом года выпуск материалов вырос незначительно – на 52,51 тыс. кубометров или 2 %. Однако в сопоставлении с февралем 2017 года динамика составила 27 %. Тогда в России было выпущено 1,9 млн кубометров.

Что касается федеральных округов, то большая часть продукции изготавливается в центральной части страны. Предприятия ЦФО дали рынку 0,7 млн кубометров – 32 % от всего производства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуск изделий из минваты вырос на 21,3 %, за февраль – на 2 %.

На 200 тыс. кубометров от ЦФО отстает Поволжье: объемы производства достигли 0,5 млн кубометров (- 1,8 % к январю и + 23,1 % к февралю 2017) – 22,4 % от показателя по всей стране.

Максимальный темп роста выпуска огнезащиты был зафиксирован на Урале. За февраль предприятия нарастили производство минераловатной огнезащиты на 14,5 % – с 0,35 млн кубометров до 0,408. По сравнению с февралем 2017 года выпуск продукции увеличился в два раза.

Добавим, подробнее узнать о ситуации на рынке огнезащитных и теплоизоляционных материалов можно на Международных конференциях «Огнезащита и пожарная безопасность» и «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». В 2018 году мероприятия пройдут в Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Тюмени.