На покупку деревянных домов вводят льготные кредиты

Минпромторг проработал механизм субсидирования потребительских кредитов на приобретение деревянных домов заводского типа, о которых ведомство говорило еще в феврале 2017 года. Купить такое жилье можно будет в 2018 году по сниженной ставке на 5 %.

Документ подписан 15 марта Дмитрием Медведевым и опубликован на сайте правительства. На проект в бюджет уже заложена сумма в 197 млн рублей. В правительство подсчитали, что дом площадью 100–130 кв. метров (каркасное строение) обойдется в 2,5 млн рублей. Максимальный размер кредита не должен превышать 3,5 млн рублей, при этом покупателю необходимо сразу внести 10 % от стоимость жилья. С 1 апреля по 30 ноября граждане могут приобрести по этой программе 2,5 тысячи домов. Кроме того, такая льгота будет предоставляться только в случае покупки деревянной недвижимости у компании, оборот которой составляет не менее 200 млн рублей.

Как считает Андрей Банный, менеджер компетенции «Каркасное домостроение» WorldSkills Russia, руководитель направления «ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ», субсидия станет дополнительным стимулом для выбора частного деревянного дома в качестве решения жилищного вопроса или строительства круглогодичной дачи.

«В прогрессивном мире современные технологии придали деревянному домостроению новую актуальность. Во многих развитых странах начинают возводить высотки из дерева, а в коттеджном строительстве активно используют возобновляемый ресурс. В России доля деревянных домов пока составляет всего порядка 10% от вводимого за год жилья, но ситуация быстро меняется», – утверждает он.

Участие в этой программе уже подтвердили четыре банка, влючая Альфа-банк. В случае успеха проекта, он может быть продлен до 2021 года.

Напомним, что помимо механизма субсидирования покупки деревянных домов заводского типа правительство прорабатывает программу с бюджетным финансированием строительства объектов социальной и иной инфраструктуры.

Фото: k-dom74.ru