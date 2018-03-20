Правительство России усиливает пожарную охрану объектов НГК

Правительство России предложило освободить договорные подразделения МЧС от уплаты налогов с доходов, полученных от оказания услуг в сфере пожарной безопасности. Распоряжение о внесении поправок в закон «О пожарной безопасности» опубликовано на сайте кабмина.

Члены правительства 15 марта одобрили законопроект МЧС России, меняющий формат работы подразделений пожарной охраны. Сейчас в стране действуют 83 федеральных казенных учреждений в составе федеральной противопожарной службы, которые работают на основании договоров с организациями. Они охраняют 213 важных пожароопасных и энергетических объектов в 48 региннах. В частности, под их защитой подразделения «Транснефть», «Газпром», «РусГидро», «Лукойл» и другие.

МЧС России предлагает отменить нормы статьи 24 федерального закона.

«Предлагаемые изменения предполагают преобразование договорных подразделений из федеральных казённых учреждений в федеральные государственные бюджетные учреждения. Это позволит повысить уровень материально-технического обеспечения таких подразделений, оснащение их современными средствами пожаротушения», – отмечает правительство РФ.

Поправки в закон кабмин внес на рассмотрение в Госдуму. Изменения вступят в силу после одобрения законопроекта депутатами, членами Совета Федерации и президентом РФ.

Напомним, в январе 2018 года в России был утвержден документ «Основы государственной политики в области пожарной безопасности на период до 2030 года». Он предусматривает, в частности, актуализацию нормативно-правовой базы, определение штатной численности и мест дислокации подразделений пожарной охраны и другие меры.