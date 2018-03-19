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В Липецке сгорела нефтебаза

Наталья Кузнецова 19.03.2018 В России, Новости

Крупный пожар произошел в Липецке на складе нефтепродуктов. Как сообщает ГУ МЧС по Липецкой области, спасатели боролись с огнем 10 часов.

Тревожный сигнал о возгорании на объекте на улице Ангарской поступил на пульт МЧС 17 марта в 00:10 ночи. Спустя несколько минут на место прибыли 14 единиц техники 53 пожарных. Первые прибывшие подразделения выяснили, что горят два резервуара с бензином марки АИ-92, топливо разлилось по площадке. Позже одна из емкостей взорвалась. Руководство по тушению пожара взял на себя начальник регионального МЧС генерал-майор Михаил Салфетников.

Огнеборцы смогли оперативно локализовать пожар – спустя полчаса после вызова, чем предотвратили распространение огня.  Спасатели охлаждали резервуары и тушили огонь путем самовозгорания топлива. Полностью справиться с пламенем и ликвидировать возгорания им удалось к 10:50 утра.

Для борьбы с пожаром были привлечены 100 сотрудников МЧС и 28 единиц техники. Общая площадь возгорания не уточняется. В результате ЧП обошлось без жертв.

По свидетельству очевидцев, яркое зарево пожара  было видно с разных концов города. Как сообщает городской портал Липецка, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Добавим, нефтебазы и иные объекты НГК – площадки, требующие применения специальных материалов для защиты от огня и особого внимания при соблюдении пожарной безопасности. В 2018 году этой проблеме посвящены две Международные конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Первая пройдет в Казани с 24 по 25 мая, вторая – в Тюмени с 6 по 7 декабря.

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