«Лукойл» попал под суд после пожара на нижегородском НПЗ

Кстовский городской суд (Нижегородская область) сегодня, 14 марта, начал рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с пожаром и взрывом на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Об этом сообщается на сайте суда.

На скамье подсудимых –представители двух компаний. Помимо нефтеперабатывающего завода под суд попала подрядная организация «Комплексмонтаж». В отношении «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» было возбуждено пять административных дел по ст. 5.27.1. ч.3 (нарушение требований охраны труда, связанное с допуском сотрудника к работе без прохождения обучения, проверки знаний, медосмотра или при наличии медицинских противопоказаний). Должностным лицам по нормам Кодекса об административных правонарушениях РФ грозит штраф до 25 тыс. рублей, организациям – до 130 тыс.

Таким образом, нефтеперерабатывающий завод рискует выплатить более полумиллиона рублей в виде штрафа.

В отношении компании «Комплексмонтаж» было возбуждено два дела по ст. 20.4 части 1 и 6.1 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее причинение вреда здоровью или смерть человека). Подрядчику грозят штрафы на сумму до 200 тыс. рублей (по ч. 1) и до 1 млн или приостановка работы до 90 суток.

Также в суд поступило заявление от вдовы погибшего сотрудника «Комплексмонтаж» к НПЗ и «Технологии и катализаторы» (она привлекала ее супруга к работам). Как сообщает портал NewsNN, женщина требует взыскать с компаний пособие на сумму 1 млн 8866 рублей и 2 млн в виде компенсации морального вреда. Также она просит назначить единовременное пособие в размере 50 % зарплаты супруга – 20,177 тыс. рублей. Ранее женщина получила от «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» 351 917 рублей.

Напомним, крупный пожар на НПЗ произошел 5 октября 2017 года. Во время ремонтных работ прогремел взрыв, и на месте погибли четверо работников «Комплексмонтажа». Площадь возгорания составила 900 метров. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).