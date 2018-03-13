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«Метафракс» выпустил более 1 млн тонн метанола

Наталья Кузнецова 13.03.2018 В России, Новости

В прошедшем 2017 году «Метафракс» установил рекорд по выпуску продукции. Как сообщает пресс-служба компании, впервые за всю историю объемы производства метанола достигли 1 107500 тонн.

План на год по выпуску продукции перевыполнен на 5 % также и за счет максимальных показателей по пентаэритриту и уротропину.  За 2017 год объем выпуска достиг в рублевом эквиваленте 19,2 млрд рублей. Продажи готовой продукции увеличились на 19 %. Так, в 2013 году реализация товаров и услуг составила 12,3 млрд рублей, в 2016 – 16,273 млрд, в 2017 – более 19 млрд рублей.

Подводя итоги, генеральный директор Владимир Даут отметил, что в целом год был успешным. Среди реализованных проектов – завершение второго этапа производства метанола и подготовительная работа по строительству комплекса аммиака-карбамида-меламина (АКМ).

Как писал «Огнепортал», в конце 2017 года «Метафракс» подписал первые контракты на возведение объекта по выпуску сырья для химической промышленности. Компания взяла кредит на сумму более 700 млн евро в «Газпромбанке». Строительство комплекса стартовало 2 марта.

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