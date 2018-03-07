Ученый из Томска разработал огнестойкий полимер

Сотрудник лаборатории органического синтеза химического факультета Томского госуниверситета, магистрант Игорь Парунов создал уникальный огнестойкий полимер, отличающийся экологичностью, устойчивостью к агрессивным веществам и низкой стоимостью.

Как сообщает пресс-служба вуза, материал можно использовать для производства стройматериалов, электроизоляции, захоронения токсичных отходов. По словам Игоря Парунова, материал состоит из антипиренов и представляет собой смолообразный продукт, созданный на основе меламина и гликольурила.

«Температура его деструкции – 337°С, что позволяет эффективно использовать полимер в качестве огнестойкого материала. Композиты, в состав которых он входит, могут служить хорошими электроизоляторами: даже если случится пробой такого изоляционного материала, возгорания не произойдет», – рассказал ученый.

Полимер в составе композитов не горит, повышает прочность конструкций, их устойчивость к агрессивной среде и обеспечивает высокую степень безопасности. Стоимость нового продукта составляет 160 рублей за килограмм.

Проект ученого поддержала программа «Умник» Фонда содействия инновациям.