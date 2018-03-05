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В Губахе начали возводить комплекс АКМ

Наталья Кузнецова 05.03.2018 В России, Новости

В Губахе 2 марта официально стартовало строительство комплекса по производству аммиака-карбамида-меламина (АКМ) компании «Метафракс», сообщает пресс-служба пермского концерна.

На площадке состоялась церемония заливки первого куба бетона в основании башни приллирования карбамида. В мероприятии приняли участие, глава региона Максим Решетников, депутат Госдумы Алексей Бурнашов, гендиректор «Метафракса» Владимир Даут, председатель совета директоров Армен Гарслян, генеральные подрядчики –  Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» («НИИК», Дзержинск, Нижегородская область), екатеринбургский «Уралэнергострой» и Casale (Швейцария).

Как уточняет правительство Пермского края, Максим Решетников подчеркнул важность проекта. По его словам, новый комплекс создает мощный вектор развития Губахи и ознаменует развитие химической специализации региона. На заводе появятся рабочие места для жителей Гремячинска, Губахи и Кизела.

Владимир Даут отметил, что продукция будущего комплекса станет стабильным источником сырья для компании «Метадинеа», выпускающей синтетические смолы. Планируется, что на новом объекте в качестве компонентов будут использоваться отходы производства метанола.

Напомним, реализация проекта по строительству комплекса АКМ стартовала в 2017 году с подписания соглашений между «Метафраксом», компанией «Уралэнергострой» и «НИИК». Кредит на сумму более 700 млн евро на возведение объекта предоставил «Газпромбанк». Новой вехой стал специальный инвестиционный контракт (СПИК), подписанный на Российском инвестиционном форуме в Сочи 15 февраля 2018 года.

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