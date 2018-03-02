Пучков ввел обязательный набор средств для работ по огнезащите

С 1 марта в России вступил в силу документ, устанавливающий минимальный набор инструментов и средств измерения при оказании услуг в сфере пожарной безопасности, сообщает портал «Гарант.ру».

Приказ МЧС России № 478 от 30.10.2017 главы ведомства Владимира Пучкова был опубликован на портале правовой информации 30 ноября, и спустя 90 дней его положения стали обязательны для исполнения. Правовой акт предусматривает необходимый перечень агрегатов при оказании услуг по монтажу, ремонту, обслуживанию и проведении пусконаладочных работ в сфере пожарной безопасности.

Предусматривается минимальный набор инструментов в следующих видах деятельности: монтаж и обслуживание систем пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения, автоматических систем противодымной вентиляции, систем оповещения и эвакуации при пожаре, фотолюминсцентных эвакуационных систем, противопожарных занавесов и занавес, заполнений проемов в противопожарных преградах, первичных средств пожаротушения, выполнение работ по огнезащите конструкций.

При проведении огнезащитных работ обязательно применение технических средств по изменению температуры и влажности воздуха, определения массы и толщины слоя покрытия, а также нанесения составов методом распыления.

С полным текстом приказа можно ознакомиться на портале правовой информации.