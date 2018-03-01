Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2016»
ognezaschitnaja_obrabotka_metallokonstruktsij

Эксперты прогнозируют рост рынка огнезащитных ЛКМ

Наталья Кузнецова 01.03.2018 В России, Новости

Объем рынка огнезащитных лакокрасочных материалов к 2025 году может вырасти в два раза,  заявила  директор агентства «Маркет Гайд» Юлия Кислова на выставке «Интерлакокраска-2018».

Эксперт, представляя анализ рынка индустриальных ЛКМ на период 2012-2016 годы, выделила сегмент огнезащитных покрытий. По ее словам, объем рынка к 2016 году достиг 10,4 тыс. тонн и 3,5 млрд рублей в стоимостном отношении. С 2012 по 2016 годы внутреннее производство колебалось на уровне 8,6 тыс. тонн – 9,3 тыс. тонн,  доля импорта составляла от 18 % до 24 %. Ввоз огнезащитных покрытий вырос до 24 % в 2016 году, что связано с реализацией проектов государственного значения.

«Рынок характеризуется стабильностью», – отметила Юлия Кислова.

По структуре потребления 80 % продукции составляют ЛКМ на органорастворимой основе, 20 % – водно-дисперсионные краски. На рынке покрытий для металлоконструкций превалируют материалы на эпоксидной основе (68 % или 7 тыс. тонн в год), на акриловой – 10 % (2 тыс. тонн), силиконы составляют 2 % (1 тыс. тонн). На новостройки приходится 80 % закупаемых красок и 20 % – на ремонтируемые здания.

Практически 100 % потребляемых покрытий относятся к вспучивающимся.

Рынок огнезащитных ЛКМ к 2025 году при благоприятном исходе может вырасти до 14,2 тыс. тонн, в денежном выражении – 6,5 млрд рублей. Основным драйвером в  ближайшее время для роста потребления покрытий для металлоконструкций станет нефтехимия и нефтегазовая отрасль.

Добавим, рынку огнезащитных материалов для НГК в 2018 году будут посвящены две Международные конференции  – «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Первая пройдет в Казани с  24 по 25 мая, вторая состоится в Тюмени с 6 по 7 декабря.

Тэги

Смотрите также

3837

Беларусь увеличила экспорт огнезащитных составов в Россию

Беларусь в 2017 году снизила экспорт составов для активных систем огнезащиты на 11,8 %. При …

Добавить комментарий

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2017 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал   |   3smarket - Рынок сухих строительных смесей

Ваше имя

Ваш e-mail

Контактный телефон