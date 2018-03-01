Эксперты прогнозируют рост рынка огнезащитных ЛКМ

Объем рынка огнезащитных лакокрасочных материалов к 2025 году может вырасти в два раза, заявила директор агентства «Маркет Гайд» Юлия Кислова на выставке «Интерлакокраска-2018».

Эксперт, представляя анализ рынка индустриальных ЛКМ на период 2012-2016 годы, выделила сегмент огнезащитных покрытий. По ее словам, объем рынка к 2016 году достиг 10,4 тыс. тонн и 3,5 млрд рублей в стоимостном отношении. С 2012 по 2016 годы внутреннее производство колебалось на уровне 8,6 тыс. тонн – 9,3 тыс. тонн, доля импорта составляла от 18 % до 24 %. Ввоз огнезащитных покрытий вырос до 24 % в 2016 году, что связано с реализацией проектов государственного значения.

«Рынок характеризуется стабильностью», – отметила Юлия Кислова.

По структуре потребления 80 % продукции составляют ЛКМ на органорастворимой основе, 20 % – водно-дисперсионные краски. На рынке покрытий для металлоконструкций превалируют материалы на эпоксидной основе (68 % или 7 тыс. тонн в год), на акриловой – 10 % (2 тыс. тонн), силиконы составляют 2 % (1 тыс. тонн). На новостройки приходится 80 % закупаемых красок и 20 % – на ремонтируемые здания.

Практически 100 % потребляемых покрытий относятся к вспучивающимся.

Рынок огнезащитных ЛКМ к 2025 году при благоприятном исходе может вырасти до 14,2 тыс. тонн, в денежном выражении – 6,5 млрд рублей. Основным драйвером в ближайшее время для роста потребления покрытий для металлоконструкций станет нефтехимия и нефтегазовая отрасль.

Добавим, рынку огнезащитных материалов для НГК в 2018 году будут посвящены две Международные конференции – «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Первая пройдет в Казани с 24 по 25 мая, вторая состоится в Тюмени с 6 по 7 декабря.