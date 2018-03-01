Кабмин создал «Национальный институт стандартизации»

Правительство России учредило новую организацию, ответственную за разработку государственных стандартов, – «Национальный институт стандартизации». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Организация создается путем объединения четырех государственных предприятий: «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия», «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации материалов и технологий», «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» и «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации оборонной продукции и технологий».

Как отметили в правительстве РФ, целью слияния данных организаций Росстандарта в одну является внедрение «более совершенной организационно-правовой системы управления реализацией государственной политики в области стандартизации».

Создание нового института повлечет исключение этих четырех предприятий из плана приватизации федерального имущества.

Добавим, за границей действуют подобные единые центры, отвечающие за разработку эталонов и нормативов. В США с 1918 года работает «Американский национальный институт стандартов» (ANSI). Организация вместе с «Национальным институтом стандартов и технологий» участвует в разработке новых стандартов. В Армении за нормативы отвечает «Национальный институт стандартов», созданный в 1993 году.