Суд разъяснил, кто возмещает вред за пожар в доме

Судебная коллегия по гражданским делам Верхновго суда РФ пояснила, кто должен компенсировать ущерб в случае пожара в многоквартирном доме. Как сообщает «Российская газета», ответственность зависит от наличия вины в причинении вреда.

Поводом для этого стал спор в одном из районных судов Башкирии. Жительница дома обратилась в суд с требованием взыскать с соседей-погорельцев компенсацию материального ущерба, который был причинен ее жилью пожаром, а также моральный вред. На ремонт женщина потратила 100 тыс. рублей. Возгорание, как ранее установил дознаватель, возникло по вине собственников квартиры. Районный суд отчасти удовлетворил иск, отказав в компенсации морального вреда. По решению суда собственники квартиры, мужчина и женщина, обязаны нести солидарную ответственность, т. е. должны вместе выплатить всю сумму. выплатить по 50 % от суммы ущерба. Апелляционная инстанция изменила решение, указав на долевую ответственность. Таким образом, виновники пожара обязаны были компенсировать по 50 тыс. рублей.

Спор дошел до Верховного суда. Изучив материалы дела, суд отметил прежние решения, сославшись на нормы гражданского и жилищного кодексов РФ, а также ФЗ «О пожарной безопасности». Таким образом, собственники обязаны содержать свое имущество в надлежащем состоянии, учитывать интересы соседей, и при этом они несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

Кроме того, согласно ст. 1064 ГК РФ вред возмещает тот, кто его причинил. В этой же норме прописано основание освобождения от ответственности: гражданин смог доказать, что вред причинен не по его вине.

Отметим, в России нередки случаи возгорания жилых зданий с причинением крупного ущерба. В начале января 2018 года в Тюмени на улице Олимпийской сгорела девятиэтажка. В результате пожара погиб один человек. Как установили следователи, причиной возгорания стал поджог. В сентябре 2017 года сгорела десятиэтажная гостиница в Ростове-на-Дону. Региональное управление МВД возбудило уголовное дело по факту умышленного причинения ущерба.