В России подорожали изделия из минваты

В начале 2018 года цены производителей на огнезащитные тепло- и звукоизоляционные мтериалы из минеральной ваты выросли на 5 %.

Как сообщает Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС), в январе средняя стоимость одного кубометра продукции 1220,1 рублей – это на 1,6 % или 19,57 рублей меньше, чем в начале 2017 года. По сравнению с декабрем цена одного кубометра выросла на 57,59 рублей.

ЕМИСС также приводит данные о стоимости продукции в разных федеральных округах. В среднем ценник одного кубометра по стране достигал 1189 рублей. Самые низкие цены для потребителей установили производители Центрального федерального округа – 1117,89 рублей. За год кубометр минеральной ваты подешевел на 10,4 %, с 1146,33 рублей до 1026,58, а в январе подорожал на 1,7 %.

Максимальные цены на минераловатную огнезащиту зафиксированы на Дальнем Востоке. В среднем кубометр продукции достигал отметки в 4558,7 рублей. В 2017 году минвата подорожала на 12,4 % с 4384,77 рублей до 4928,27. В январе кубометр минваты производители отпускали по цене 4971,5 рублей – это +0,8 % к декабрю 2017 года.

Отметим, весной пройдет мероприятие, посвященное современным огнезащитным материалам. Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность» состоится в Сочи 29 марта.