Пучков поручил оснастить МЧС пожарными роботами

Министр МЧС России Владимир Пучков предложил довести спасательных роботов до всех регионов страны и призвал изучить разработки на местах по развитию малой робототехники.

Как сообщает пресс-служба ведомства, накануне дня защитника Отечества состоялось заседание коллегии МЧС. Одним из вопросов стало развитие роботехнических комплексов и применение новейших технологий в 2018 – 2020 годах. Практика показала, что эта техника не только повышает эффективность противопожарных и аварийно-спасательных работ, но и снижает риск для самих спасателей.

Сейчас в арсенале МЧС имеется 116 мобильных роботокомплексов, способных тушить пожары, проводить инженерные работы, разведку и другие операции. Техника оснащена системами зрения и дистанционного управления. Оснащение агрегатами проходит в рамках «Концепции развития комплексов (систем) специального назначения в системе МЧС до 2030 года (она принята в августе 2016, прим. ред.). Однако этого количества явно недостаточно.

«Опыт работы на авиакатастрофе самолета Ан-148 в Московской области еще раз показал нехватку и острую необходимость в современных компактных многофункциональных робототехнических комплексах и средствах малой механизации», – цитирует агентство «Интерфакс» Владимира Пучкова.

Министр отметил, что новейшая техника должна появиться во всех субъектах России. Пучков поручил членам коллегии ведомства и главам региональных управлений изучить разработки и подготовить предложения по новой робототехнике.