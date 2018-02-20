«Метафракс» подписал новый контракт на строительство комплекса АКМ

Власти Пермского края и компания «Метафракс» подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК) на реализацию проекта по строительству химического комплекса «Аммиак–карбамид–меламин» (АКМ) в Губахе. Как сообщает правительство региона, это событие произошло 15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи в присутствии главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Документ завизировали губернатор Пермского края Максим Решетников, глава Губахи Николай Лазейкин и генеральный директор «Метафракса» Владимир Даут. По условиям СПИК инициатор проекта «Метафракс» обязан к 2021 году построить новый комплекс на основе продувочного газа производства метанола. Объем инвестиций в проект превысит 58 млрд рублей. В случае успеха химкомплекс сможет выпускать с 2021 года 41 тыс. тонн меламина, 308 тыс. тонн аммиака и 575 тыс. тонн карбамида ежегодно. В Губахе появится 392 новых рабочих места. Также инвестор намерен построить жилье для работников.

Подготовка к реализации проекта уже началась. По словам Владимира Даута, компания инвестировала в первые работы 8,4 млрд рублей. В перспективе на стройке будут задействованы до 3 тыс. человек.

Напомним, первые контракты на строительство комплекса АКМ были подписаны в 2017 году. Так, 1 ноября в Перми были заключены соглашения между компаниями «Метафракс», «Уралэнергострой» (Екатеринбург) и «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» («НИИК», Дзержинск, Нижегородская область). В декабре инициатор проекта взял кредит на сумму более 700 млн евро в «Газпромбанке» (ГПБ, дочерняя организация «Газпрома»).