Калининскую АЭС обработают немецкими огнезащитными красками

Компания «Калининская АЭС-Сервис» (входит в концерн Росатом) объявила аукцион на восстановление огнезащитного покрытия металлоконструкций энергообъекта. Конкурсная документация 8 февраля была опубликована на портале Госзакупок. Помещения электростанции требуется обработать продукцией, сертификат действия на которую прекращает действие в апреле 2018 года.

Заказчик намерен заплатить почти 14,3 млн рублей за огнезащиту машинного зала блока № 3 Калининской АЭС (Тверская область). Подрядчик обязан обеспылить и обезжирить поверхности, обработать металл огнезащитным лаком в два слоя, окрасить ограждения из профлиста грунт-эмалью Виникор. Для защиты металла необходимо использовать Pyro-safe dekorlack SP 2 или аналог.

«Предел огнестойкости не менее 120 мин. пиро-сейф декорлака СП 2, нанесенного на пиро-сейф фламопласт СП А (при общей толщине сухогосухого слоя покрытия – не менее 1,46 мм с приведенной толщиной металла стальных колонн не более 9,2 мм)», – отмечается в техническом задании.

На сам продукт обязательны наличие разрешительной документации и возможность восстановления им защитного покрытия «Pyro-safe flammoplast SP – A2 с защитным лаком Pyro-safe dekorlack SP 2». Данная система выпускается немецкой компанией Svt Brandschutz, а указанный на нее в документации сертификат прекратит свое действие 12 апреля 2018 года. По данным Росаккредитации, требованиям по составу материала «лак – покрытие» соответствуют системы, имеющие три «свежих» сертификата – срок их действия заканчивается после 2018 года. Однако не могут обеспечить требуемую огнестойкость.

Материал «Pyro-safe flammoplast SP – A2 с защитным лаком Pyro-safe dekorlack SP 2» с толщиной сухого слоя 1,10 мм (срок действия с 14 марта 2017 по 14 марта 2022 года) соответствует 5-й группе огнезащитной эффективности. Испытания на металле толщиной 3,4 мм показали, что продукт выдерживает 47 минут. Второй аналогичный материал, имеющий сертификат на такие же сроки действия, во время огневых испытаний на приведенной толщине металла в 5,3 мм показал огнезащитную эффективность в 65 минут.

Третий продукт соответствует третьей группе огнезащитной эффективности. Сертификат на огнезащитную систему выдан 23 июля 2015 года, а срок действия заканчивается в 2020 году. При испытаниях на металле толщиной 6,1 мм обеспечивает 92 минуты.

Все три сертификата выданы испытательной лабораторией ВНИИПО МЧС России.

Работы необходимо выполнить с момента заключения контракта до 21 сентября 2018 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 февраля. Заказчик определит победителя аукциона во вторник, 20 февраля.