Производство изделий из минваты выросло на 7 %

Российские предприятия в 2017 году выпустили 35,8 млн кубометров огнезащитных теплоизоляционных материалов из минеральной ваты. Об этом сообщается Росстат.

Ведомство отмечает положительную динамику производства теплоизоляции: за год объемы выпуска продукции выросли на 7 %. Большую часть огнезащиты, 33,8 % от всего объема, изготовили предприятия Центрального федерального округа – 12,1 млн кубометров.

Компании Поволжья выпустили 7,8 млн кубометров теплоизоляции – 21,8 % от общероссийского производства. Тройку лидеров замыкает Уральский федеральный округ. Уральские предприятия дали рынку 5,3 млн кубометров огнезащиты, что составляет 14,8 % от всего объема.

Как писал «Огнепортал», в декабре 2017 года эксперты отмечали рост рынка теплоизоляционных материалов благодаря возведению спортивных объектов, жилищному строительству и реализации программ в сельском хозяйстве. Ожидается, что в 2018 году рынок минваты вырастет на 5 %.