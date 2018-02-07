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Ростехнадзор и СКР начали проверку на «Казаньоргсинтезе»

Наталья Кузнецова 07.02.2018 В России, Новости

Сотрудники следственного управления СКР по Татарстану и специалисты Ростехнадзора начали проверку по факту возгорания на предприятии «Казаньоргсинтез».  Об этом сообщают пресс-службы обоих ведомств.

По данным регионального управления СУ СКР, пожар возник во время проверки клапана после окончания ремонтных работ на компрессоре предварительного сжатия.

«Произошла разгерметизация факельного трубопровода и возгорание этилена. Количество этилена, участвовавшего в факельном горении, при разгерметизации составило около 156 кг», – отмечается в сообщении следственного управления.

Силовики начали доследственную проверку по факту ЧП, по итогам которой оценят действия специалистов завода, ответственных за обеспечение безопасности на объекте.

К следователям подключились специалисты Приволжского управления Ростехнадзора. Ведомство создало комиссию по расследованию технических причин аварии.

Напомним,  пожар на трубопроводе «Казаньоргсинтеза» произошел утром 5 февраля. Во время проведения ремонта возникла разгерметизация объекта с возгоранием этилена. Пожарные потушили горящий факел в течение 15 минут после вызова. Площадь возгорания составила 3 кв. м.

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