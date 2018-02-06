Эксперты установили причину пожара на «Казаньоргсинтезе»

Главный инженер «Казаньоргсинтез» Рафаэль Сафаров на брифинге назвал причину факельного горения, произошедшего на предприятии утром 5 февраля. По словам специалиста, возникла разгерметизация трубопровода, сообщает издание «Реальное время».

По данным регионального управления МЧС, тревожный сигнал о пожаре на трубопроводе поступил на пульт спасателей в 10:27 по местному времени. Спустя 18 минут горящий факел был потушен. Площадь пожара составила 3 кв. м.

«Пострадавших нет. Производственный процесс не нарушен. Ущерба для окружающей среды (в т.ч. выбросов в атмосферу каких-либо химических опасных веществ) нет», – отмечается в заявлении ведомства.

После инцидента Рафаэль Сафаров на брифинге рассказал подробности ЧП. Сотрудники завода в 09:45 начали готовить оборудование системы «А» к пуску, при котором была проведена продувка компрессора и заполнение системы этиленом. Спустя 25 минут эта система была введена в циркуляцию. Работники по инструкции провели плановую проверку работоспособности защитных клапанов, применяемых для защиты отделителя высокого давления и трубчатого реактора от превышения давления.

Пожар начался при проверке клапана № 46. В 10:20 возникла разгерметизация в районе сварного шва факельного трубопровода Ду80 от клапана №46 до гидрозатвора, что привело к возгоранию этилена. По словам Сафарова, трубопровод был введен в строй в 1965 году, а экспертиза промышленной безопасности прошла в 2017. Ресурс работы агрегата рассчитан до 2024 года.

Сейчас специалисты технадзора выясняют причину возгорания.

Авария на «Казаньоргсинтезе» вызвала общественный резонанс. Пожар совпал с испытаниями пороха на Пороховом заводе, и люди слышали хлопки. Жители приняли их за взрывы на «Казаньоргсинтезе». Очевидцы сообщили, что в домах вылетели стекла, а в атмосферу произошел выброс аммиака и ртути. Позже спасатели опровергли эту информацию.

Добавим, в Казани ежегодно проходит Международная конференция, посвященная проблемам пожарной безопасности на объектах нефтегазовой промышленности. Очередное мероприятие «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» состоится с 24 по 25 мая.