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В Ленобласти загорелся завод «ТехноНИКОЛЬ»

Наталья Кузнецова 05.02.2018 В России, Новости

Крупный пожар произошел сегодня на заводе корпорации «ТехноНИКОЛЬ» в деревне Аннолово Тосненского района Ленинградской области.

Как сообщает региональное управление МЧС, площадь возгорания на производстве пенополистерола составила превысила 1000 кв. м.

Тревожный сигнал поступил на пульт спасателей в 08:03 по местному времени. На место ЧП выехали спасатели 37 отряда противопожарной службы «Леноблпожспас» и центра управления в кризисных ситуациях. Как оказалось, на предприятии горел каркасно-металлический цех, а площадь пожара составила 1500 кв. м.

Спасатели ликвидировали позгорание к 09:50 утра. В результате ЧП, по предварительным данным, никто не пострадал. В тушении пожара приняли участие 40 человек и 17 единиц техники.

Сейчас специалисты МЧС выясняют причины происшествия.

Представители корпорации подтвердили, что на заводе произошло возгорание.

«Пожар начался на предприятии в 7:50. В 10:00 он был полностью потушен. Пожарные системы сработали, но не смогли потушить огонь. Ни один сотрудник на предприятии не пострадал. Причина выясняется», –  сообщили «Огнепорталу» в компании «ТехноНИКОЛЬ» по поводу пожара на предприятии.

 

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