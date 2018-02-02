Тюменская прокуратура нашла более 100 нарушений пожарной безопасности

Надзорное ведомство объявило результаты предварительной проверки после пожара в девятиэтажке Тюмени на улице Олимпийской. Как сообщает прокуратура Тюменской области, фасады 80 объектов региона потенциально опасны.

Специалисты МЧС и прокуроры обследовали 837 зданий на предмет определения степени огнестойкости фасадных материалов. Во время мониторинга проводились экспресс-тесты.

«По их результатам на 80 объектах, расположенных в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Тюменском, Аромашевском, Голышмановском, Ярковском и Уватском районах, облицовочный материал вызвал подозрение», – отметило надзорное ведомство.

Спасатели отправили фрагменты фасадных систем на экспертизу для определения степени их горючести.

Кроме того, во время проверки прокуроры выявили 125 нарушений правил пожарной безопасности. В частности, в зданиях не было системы автоматического пожаротушения, деревянные конструкции не обработаны огнезащитными покрытиям. По итогам проверки было возбуждено 19 административных дел.

Напомним, пожар в Тюмени произошел 8 января 2018 года. Огонь охватил здание с первого по седьмой этаж и перекинулся на кровлю. Из горящего дома были эвакуированы 160 человек. Причиной быстрого распространения огня по версии прокуратуры региона стали горючие стройматериалы, которыми был покрыт фасад.

Члены Ассоциации «Росизол» после трагедии призвали поднять вопрос о запрете облицовки зданий легковоспламеняющимися материалами.