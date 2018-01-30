PPG сертифицировала конструктивную огнезащитную систему на 150 минут

Российская компания «ППГ Индастриз» (входит в американский концерн PPG) 25 января получила три сертификата на конструктивную огнезащитную систему, выпущенную на заводах в Корее, Китае и Польше. Продукция имеет огнезащитную эффективность от 15 до 150 минут.

Как следует из данных, представленных на ресурсе Росаккредитации, система PPG состоит из двухкомпонентного огнезащитного покрытия Pitt-Char XP, которое может наноситься на грунты Sigmacover 256 (толщина 0,075 мм, производство Sigma coatings, бренд PPG), Amercoat 71 Primer (0,075 мм, PPG), SigmaPrime 200 Series (0,075 мм, Sigma coatings), SigmaZinc 109 HS (0,060 мм), SigmaCover 456 (0,075 мм) в сочетании с полиамидно-отверждаемым эпоксидным клеевым слоем Amercoat 71 TC (0,050 мм). Система покрывается акрил-полиуретановыми эмалями SigmaDur 520 (толщина 0,050 мм) или SigmaDur 550 (толщина 0,050 мм) производства PPG.

Огневые испытания прошли на приведенной толщине металла в 3,4 мм. По данным сертификатов, продукция показала огнезащитную эффективность по всем семи группам в зависимости от толщины сухого слоя покрытия Pitt-Char XP – от 15 минут до 1,5 часов. Минимальная толщина Pitt-Char XP составляет 3 мм, максимальная – 12,19 мм.

Все три сертификата действуют до 26 января 2021 года. Документы выдала одна и та же организация – испытательная лаборатория «СибТест» (Красноярск).

Добавим, представители «ППГ Индастриз» выступят на Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность». Мероприятие состоится в Сочи 29 марта 2018 года.