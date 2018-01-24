Эксперт: рост рынка минваты составит 3 – 5 %

В ближайшие годы рынок теплоизоляционных стройматериалов будет ежегодно расти на 3- 5 %. Об этом заявил генеральный директор «ТехноНИКОЛЬ» Владимир Марков, сообщает «Интерфакс – недвижимость».

Такой проноз эксперт пояснил ужесточением строительных норм и возведением новых объектов.

По словам Владимира Маркова, сейчас прекратилось падение, которое наблюдалось в 2015-2016 годах. В этот период на строительной отрасли сказывалось давление, вызванное сокращением производства.

«Если говорить о теплоизоляции, то мы ожидаем роста рынка на уровне 3-5%. Он обусловлен во многом тем, что дает свой эффект программа повышения энергоэффективности… Сейчас активно повышаются нормы по энергоэффективности, и в дальнейшем мы ожидаем повышения этого тренда», – отметил Макров.

Драйвером для рынка теплоизоляции также могут стать столичная программа реновации, которая может распространиться на другие регионы, крупные инфраструктурные проекты и импортозамещение.

Отметим, в 2017 году наблюдался рост объемов производства теплоизоляции из минеральной ваты. За 11 месяцев компании выпустили 32,5 млн кубометров теплоизоляции. В ноябре объемы выпуска упали на 3 % с 1,1 млн кубометров до 1 млн кубометров. С начала года рост производства превысил общероссийский показатель почти на 20 % и составил 84,7 %.