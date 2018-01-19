Российский беспилотник будут испытывать в США. Разработка пригодна для тушения пожаров в высотках

Отечественная компания ARDN Technology (г. Казань) представила на международной выставке CES 2018. International Consumer Electronics Show грузовой дрон SKYF. Разработка не только может перемещать тяжелые грузы, но и участвовать в тушении пожаров высотных зданий. По информации Политэксперта, уже есть договоренность с американской федерацией по контролю за гражданской авиацией о проведении испытательных полетов над Невадой.

Универсальная авиагрузовая платформа SKYF может поднимать до 250 кг, пролетать до 350 км а с грузом около 50 кг. SKYF позволяет разрабатывать беспилотные летательные аппараты разных модификаций для перемещения грузов и обработки полей, тушения пожаров. Кроме этого, технология может применяться в лесном хозяйстве (быстрая посадка саженцев), геодезических работах, инструментальном контроле, управлении осадками (накопление снега на полях, снижение количества снега, тушение пожаров).

В октябре 2017 года компания ARDN Technology получила грант на 224 млн рублей от Национальной технологической инициативы (НТИ) на разработку таких устройств. С 2014 года фонд инвестировал в SKYF около 3 млн долларов США. Средства были направлены на формирование команды, конструкторского бюро и инфраструктуры, системы управления и создание прототипа. Фонд инвестирует еще 115 млн рублей. Внебюджетное финансирование по гранту составляет не менее 30 % от проекта.

Фото: www.golos.blog