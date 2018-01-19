При аварии на нефтепроводе «Транснефти» сгорели дома и разлилась нефть

Крупная авария произошла 18 января на магистральном нефтепроводе «Куйбышев –Тихорецк» около села Красноармейское Саратовской области, сообщает пресс-служба «Транснефти». В результате ЧП разлилась нефть и загорелись четыре дома.

Выход нефти на поверхность был зафиксирован в 15:30. Сигнал об аварии на трубопроводе 1200 мм поступил на пульт спасателей в 17:00 по местному времени, уточняет региональное управление МЧС. Прорыв трубопровода привел к разливу нефти и возгоранию. Огонь перекинулся на четыре дома. Спасатели эвакуировали 12 человек и к 18:00 потушили здания. К 18:22 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение нефтепродуктов. В устранении последствий ЧП приняли участие более 140 человек: сотрудники «Транснефти», полиция, МЧС и другие специалисты.

Как уточняет ТАСС, огонь повредил восемь домов, два из которых невозможно восстановить.

Площадь разлива нефти составила 1,5 км, а объем выхода – 900 кубометров. Причиной пожара, по данным «Транснефти», стал «внешний неустановленный источник»: неизвестный бросил окурок в разлившуюся нефть и уехал. По официальным данным в результате возгорания никто не пострадал.

«Возникшее возгорание привело к остановке транспортировки нефти по МН Куйбышев – Тихорецк. В настоящее время осуществляется комплекс мероприятий по ликвидации последствий выхода нефти и пожара. В оперативном порядке в Красноармейское направлены усиленные аварийные бригады «Транснефть – Приволга», «Транснефть – Прикамье», АО «Транснефть – Дружба», «Черномортранснефть», оснащенные специализированной техникой, в том числе тяжелой. Наличие людских, технических и материальных ресурсов достаточно», – отметили в пресс-службе.

По данным РБК, ликвидация последствий аварии заняла три часа. Нефтепровод проходит в одном километре от Волги, и загрязнения реки удалось избежать в том числе и благодаря льду толщиной в 15 см.

Сейчас специалисты выясняют причины аварии на магистральном нефтепроводе.

Добавим, проблемы профилактики возгораний на НГК станут темой двух Международных конференций «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Первая пройдет в Казани с 24 по 25 мая, вторая – в Тюмени с 6 по 7 декабря.



