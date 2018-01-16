Подрядчик «Газпрома» покупает уральские огнезащитные краски

Подрядчик «ГазАртСтрой» (Москва) объявил аукцион на поставку огнезащитных красок российского производства на сумму почти 1,3 млн рублей. Конкурсная документация 12 января была опубликована на электронной площадке «Газпромбанка».

Компании требуется эпоксидный состав Sternfire EX серого цвета для обработки дожимной компрессорной станции на установке комплексной подготовки газа (вторая очередь) Заполярного нефтегазового месторождения, расположенного на Ямале. Объем партии составляет 3016 кг. Продукция должна иметь документы, подтверждающие качество, – протокол испытаний, сертификат, паспорт.

Заказчик намерен подвести итоги аукциона 23 января.

Отметим, состав Sternfire EX выпускает «Уральский завод спецпокрытий» (Свердловская область). Как заявлено на сайте производителя, краска предназначена для обеспечения пределов огнестойкости от 15 до 90 минут. Однако, как следует из данных «Единого реестра сертификатов соответствия», Sternfire EX соответствует 7-й, 6-й, 5-й и 4-й группам огнезащитной эффективности, т. е. от 15 до 60 минут. На продукцию действуют два сертификата: первый – на 7-ю и 6-ю группы, второй – на 5-ю и 4-ю. Оба документа были выданы в 2015 году, а срок их истекает в 2020-м.

Компания «ГазАртСтрой» специализируется на обустройстве месторождений, строительстве компрессорных станций и трубопроводов, обслуживании Чаядинского и Заполярного месторождений «Газпрома».

Проблеме пожаробезопасности на объектах НГК в 2018 году посвящены две Международные конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Мероприятие в Казани состоится с 24 по 25 мая, в Тюмени – с 6 по 7 декабря.