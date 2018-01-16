Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2016»
2011_03_01-ukpg-2v_081

Подрядчик «Газпрома» покупает уральские огнезащитные краски

Наталья Кузнецова 16.01.2018 В России, Новости

Подрядчик «ГазАртСтрой» (Москва) объявил аукцион на поставку огнезащитных красок российского производства на сумму почти 1,3 млн рублей.  Конкурсная документация 12 января была опубликована на электронной площадке «Газпромбанка».

Компании требуется эпоксидный состав Sternfire EX серого цвета для обработки дожимной компрессорной станции на установке комплексной подготовки газа (вторая очередь) Заполярного нефтегазового месторождения, расположенного на Ямале. Объем партии составляет 3016 кг. Продукция должна иметь документы, подтверждающие качество, – протокол испытаний, сертификат, паспорт.

Заказчик намерен подвести итоги аукциона 23 января.

Отметим, состав Sternfire EX выпускает «Уральский завод спецпокрытий» (Свердловская область). Как заявлено на сайте производителя, краска предназначена для обеспечения пределов огнестойкости от 15 до 90 минут. Однако, как следует из данных «Единого реестра сертификатов соответствия», Sternfire EX соответствует 7-й, 6-й, 5-й и 4-й группам огнезащитной эффективности, т. е. от 15 до 60 минут. На продукцию действуют два сертификата: первый – на 7-ю и 6-ю группы, второй – на 5-ю и 4-ю. Оба документа были выданы в 2015 году, а срок их истекает в 2020-м.

Компания «ГазАртСтрой» специализируется на обустройстве месторождений, строительстве компрессорных станций и трубопроводов, обслуживании Чаядинского и Заполярного месторождений «Газпрома».

Проблеме пожаробезопасности на объектах НГК в 2018 году посвящены две Международные конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Мероприятие в Казани состоится  с 24 по 25 мая, в Тюмени – с 6 по 7 декабря.

Тэги

Смотрите также

35e3f1af34d038aa3698f18dc2c5559b21889f54

Сургутская энергокомпания потратит более 20 млн рублей на огнезащитную обработку

Межрегиональная сетевая распределительная компания «Тюменьэнерго» (входит в «Россети») объявила аукцион на огнезащитную обработку кабельных линий …

Комментарии

  1. Ognezachita99
    16.01.2018 at 15:30

    Интересно, что даже в ГАЗПРОМе будут использовать некачественную огнезащиту.
    Не так давно был прожиг продукции Sternfire EX, проверяли соответствие на 45 минут, реально краска выдержала 34 минуты. Несоответствие на 25 %!

Добавить комментарий

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2017 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал   |   3smarket - Рынок сухих строительных смесей

Ваше имя

Ваш e-mail

Контактный телефон