«Росизол» призвал запретить горючую облицовку фасадов

Ассоциация «Росизол» после крупного пожара в Тюмени призвала поднять вопрос о запрете облицовки зданий легковоспламеняющимися материалами. В свою очередь прокуратура Тюменской области начала проверку зданий, жилых и общественных, оборудованных фасадными системами на предмет соблюдения закона о противопожарной безопасности.

Возгорание утеплителя девятиэтажки на Олимпийской улице произошло вечером 8 января 2018 года. К моменту прибытия пожарных огонь охватил здание с первого по седьмой этаж и перекинулся на кровлю. Из горящего дома были эвакуированы 160 человек. Площадь пожара составила 1500 кв. метров, огонь уничтожил 43 квартиры. В результате возгорания погиб мужчина.

Как оказалось, пожар устроил один из жителей девятиэтажки. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленный поджог имущества, повлекший по неосторожности смерть человека). Следователи проводят проверку по факту ЧП.

Причиной быстрого распространения огня по версии прокуратуры региона стали горючие стройматериалы, которыми был покрыт фасад. Эти же материалы, как отметили в «Росизоле», снижают шансы людей на спасение и увеличивают опасность отравления продуктами горения.

Поэтому члены Ассоциации предлагают запретить применение этих продуктов и законодательно утвердить меры для снижения риска возгораний. В частности, предполагается ввести надзор за соблюдением правил пожаробезопасности на стройплощадке при монтаже материалов, учитывать токсичность продуктов горения стройматериалов при проектировании зданий, создание новых методов огневых испытаний.

Напомним, горючая облицовка стала причиной быстрого распространения огня при пожаре в жилой высотке Grenfell Tower. Трагедия унесла жизни 80 человек.