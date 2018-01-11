Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2016» Состав огнезащитный атмосферостойкий
НЕОФЛЭЙМ® 517 РА
PfePz49EQH-800x600

МЧС назвало причину крупного пожара на Среднем Урале

Наталья Кузнецова 11.01.2018 В России, Новости

Эксперты назвали причину крупного пожара на предприятии в поселке Бобровский Свердловской области, который произошел 10 января. По данным регионального управления МЧС, площадь возгорания составила 1200 кв. м.

Ведомство уточнило, что  огонь охватил цех по производству изоляционных материалов, а не по выпуску эпоксидной смолы, как сообщалось ранее. В помещении находились лакокрасочные материалы, оборудование, смола, горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. В тушении пожара были задействованы 37 спасателей и 12 единиц техники. Специалисты потушили огонь спустя 2,5 часа после вызова – к 16:02 по местному времени.

В результате возгорания никто не пострадал. Представители МЧС в этот же день назвали причину ЧП.

«Наиболее вероятной причиной пожара эксперты МЧС называют нарушение технологического процесса при изготовлении изоляционной бумаги», –  сообщает ведомство.

Как писал «Огнепортал», сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей 10 января в 13:29 по местному времени. По предварительным данным, в Бобровском горел цех по производству эпоскидной смолы, а площадь пожара составила 1 тыс. кв. метров.

Добавим, в поселке Бобровский изоляцию выпускает «Бобровский изоляционный завод». Компания была создана в 1932 году на базе лесохимического предприятия.

Тэги

Смотрите также

Горящий на побережье КНР танкер может взорваться

Из-за неблагоприятных погодных условиях пожарным не удается потушить пожар на танкере SANCHI, столкнувшемся накануне с сухогрузом …

Добавить комментарий

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2017 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал   |   3smarket - Рынок сухих строительных смесей

Ваше имя

Ваш e-mail

Контактный телефон