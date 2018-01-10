На Среднем Урале вспыхнул цех по выпуску эпоксидной смолы

В поселке Бобровский спасатели ликвидируют крупный пожар на промышленной площадке. Площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м.

Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о происшествии поступил на пульт спасателей в 13:29 по местному времени. По предварительным данным, на площадке вспыхнул цех по производству эпоксидной смолы. Быстрому распространению огня способствовали горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, а также лакокрасочные материалы.

Из горящего цеха эвакуировались 50 человек. Информация о пострадавших пока не поступала.

Спасатели локализовали пожар в 14:48, угрозы распространения огня нет.

На месте ЧП работают более 30 человек и 10 единиц техники. Для тушения огня спасатели подвозят воду из гидранта, расположенного в 1 км от пожара. В помощь огнеборцам выехал пожарный водоем объемом 10 тонн. Также на месте работают специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части.