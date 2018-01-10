На заводе «Оргсинтез» загорелся цех

Двухэтажное производственное здание 9 января загорелось на территории химического завода «Оргсинтез» (Нижний Новгород), сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области. В результате возгорания никто не пострадал.

Сигнал о происшествии поступил на пульт спасателей в 12:55 по местному времени. На место ЧП выехали оперативники регионального управления МЧС и пожарные. Как оказалось, на территории предприятия горит кирпичный корпус первичной переработки сырья, который зимой не эксплуатируется. В здании загорелось оборудование и смола, площадь пожара составила 300 кв. м.

Спасатели справились с открытым пламенем спустя полчаса после вызова, в 14:00 было объявлено о ликвидации последствий пожара.

В тушении возгорания принимали участие 83 человека, в том числе 52 сотрудника МЧС, была задействована 21 единица техники. Сейчас специалисты выясняют причину пожара.

Добавим, завод «Оргсинтез» выпускает лаки и сырье для химической и лакокрасочной промышленности.

В Нижнем Новгороде, где находится предприятие, в этом году пройдет мероприятие, посвященное обеспечению пожаробезопасности. Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность» состоится 20 сентября.