Итоги 2017 года: нормативы, ЧП, новые производства и инновации

Нормативы

2017 году в наследство от предыдущего перешел вопрос нормативного регулирования в области защиты металлоконструкций от углеводородного горения. Поскольку до сих пор не принято соответствующих методов испытания огнезащитных покрытий, актуален этот вопрос будет и в году грядущем. Помимо этого, активно продолжается разработка стандартов для деревянного домостроения. Трендовое для Европы направление постепенно закрепляется и в России. Так, в Зеленограде было возведено первое высотное офисное здание с использованием конструкций из дерева. Компания Good Wood построила четырехэтажный деловой центр Good Wood Plaza высотой 19,5 метров. Уже сформированы СП с указанием требований пожарной безопасности к общественным и жилым зданиям с использованием деревянных конструкций. ВНИИПО МЧС подготовил первую редакцию «Методики расчета фактических пределов огнестойкости и классов пожарной опасности несущих деревянных конструкций».

Третьей значимой для этого года темой стало обсуждение нормативного регулирования в области высотного строительства. В разработке сразу четыре СП: «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности», «Конструкции фундаментов высотных зданий и сооружений. Правила производства работ», «Здания и комплексы высотные. Правила эксплуатации» и «Здания и комплексы высотные. Планировка и застройка территорий». Предполагается, что утверждены они будут в 2018 году.

Помимо этого, в 2017 году были уточнены правила безопасности для храмов, внесены изменения в ГОСТ, касающийся оборудования противодымной защиты, ГОСТ про автоматические установки и модули газопорошкового пожаротушения, а также принят Технический регламент «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

Крупные ЧП

2017 год запомнится крупными пожарами, связанными с возгоранием облицовки зданий. В начале этого года на юго-западе столицы горел ТЦ «РИО». В июне случился пожар на лондонской высотке Grenfell Tower. В обоих случаях пламя распространялось по пожароопасной обшивке, выполненной с использованием алюминия. Похожее возгорание произошло в начале августа на верхних этажах небоскреба The Torch в Дубае. Огонь также распространялся по стенам здания с внешней стороны. После этого случая власти Дубая призвали собственников высоток заменять пожаробезопасную облицовку на негорючую. Вместе с экспертами по безопасности власти прорабатывают методы ограничения распространения пожаров в старых зданиях с горючей алюминиевой обшивкой. Небезопасным материалом была облицована горевшая в сентябре гостиница Torn Haus в Ростове. Там возгорание началось с обшивки здания.

Пожалуй, одним из самых трагичных и резонансных ЧП 2017 года стал сентябрьский пожар в одесском лагере «Виктория». Тогда сгорел один из четырех деревянных корпусов, погибло три ребенка. В здании не была подключена система пожарной безопасности. Согласно акту выполненных работ, огнезащитным лаком покрывали лишь некоторые части конструкции. Постепенно становятся известны новые детали причин пожара. Сейчас полиция расследует возможный сговор и преступное хищение средств в ходе строительства.

Среди крупных ЧП нефтегазового сектора можно выделить пожары на «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», «Новокуйбышевской нефтехимической компании», «Коксохиммонтаж-Волга», Royal Dutch Shell, на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» («Транснефть»), «Орскнефтеоргсинтез», Атырауском НПЗ (Казахстан), а также на австрийской газораспределительной станции.

Новые производства

В 2017 году сразу несколько компаний анонсировали реализацию проектов по производству сырья или огнезащитных материалов. Например, в индустриальном парке «Богословский» (Краснотурьинск) появится завод по выпуску негорючей теплоизоляции из переработанного стекла. До 3 тысяч км огнестойкого кабеля намерена выпускать компания «Экокабель» в ОЭЗ «Моглино». В 2018 году начнет реализацию проекта по выпуску базальтового волокна мощностью до 15 тысяч тонн военно-промышленный комплекс «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ, госкорпорация «Ростех»). Завод по производству непрерывного базальтового волокна появится в г. Минеральные Воды. Предприятие ежегодной мощностью 5 тысяч тонн волокна возведут за два года.

«Композитная долина» появится на территории ОЭЗ «Узловая». В кластер вошли три предприятия ГК «Унихимтек». На выпуске огнезащитных, теплоизоляционных и АКЗ материалов будет специализироваться «УТМ». «ТЕНЗОГРАФ» – на производстве высокотемпературных композиционных уплотнительных материалов для герметизации оборудования и трубопроводов и климатических панелей. «ИТЕКМА-СИНТЕЗ» – на выпуске малотоннажного химпроизводства.

Инновации

В 2017 году официально об инновационных разработках в области огнезащиты заявили два вуза. Пермские ученые разработали самозатухающий пенопласт. Инновация Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) не выделят вредные для человека супертоксиканты. Еще один российский вуз — Южно-Уральский государственный университет — работает над совершенствованием технологии создания нового огнезащитного материала с использованием техногенных отходов производства, например, серпентина. Продукт способен выдержать 800 градусов по Цельсию с потерей 30 % прочности.

Не отстают иностранные коллеги. Так, в Австралии First Graphite анонсировала строительство первого коммерческого производство графена ежегодной мощностью 90 тысяч тонн. Сырье пойдет на создание нового поколения огнезащитных покрытий и огнестойких деревянных плит. Новое огнезащитное покрытие разработали и в Сингапуре. Ученые Наньянского технологического университета заявляют, что на нанесение покрытия потребуется в два раза меньше, чем для аналогов. При этом стоимость такого покрытия будет в два раза выше. Индийские ученые Indian Institute of Science Education and Research Kolkata (IISER Kolkata) также поделились последними разработками. Новое огнезащитное покрытие не только делает любую поверхность гидрофобной, но и подавляет рост бактерий.