ВНИИПО МЧС подготовил несколько редакций новых нормативных документов

ВНИИПО МЧС подготовил первую редакцию Методики расчета фактических пределов огнестойкости и классов пожарной опасности несущих деревянных конструкций. Согласно документу, указанные методики применяются в добровольном порядке. По ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 и ГОСТ 30403-2012 также могут подтверждаться пределы огнестойкости деревянных конструкций, в том числе с различными видами огнезащиты, обшивок и утеплителей.

Документ применим для расчетов стержневых несущих деревянных конструкций из пиленой и клееной древесины хвойных пород. Дополнительные исследования нужно проводить для конструкций, выполненных из других пород дерева или различных древесных материалов. Текст включает общие расчетные положения, методики для изгибаемых, сжатых, центрально-растянутых элементов, определение классов пожарной опасности деревянных конструкций.

Замечания можно высылать до 15 января 2018 года: vv.pavlov@mail.ru.

Еще один документ касается зданий религиозного назначения — СП Объекты культурного наследия религиозного назначения. Требования пожарной безопасности при проведении работ по приспособлению. Причем СП не распространяется на объекты культурного наследия выше 50 метров и на здания с числом подземных этажей более одного.

В тексте прописаны требования безопасности к генеральному плану, включая наружное водоснабжение, требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, обеспечению безопасной эвакуации и спасению людей при пожаре.

В случае, если на объекте более 500 человек, в здании необходимо разместить систему видеонаблюдения с передачей изображения на видеомонитор или экран компьютера. Техника должна находиться в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Если на объекте более 200 человек, нужно разместить фотолюминесцентные указатели по ГОСТ Р 12.2.143.

Предложения можно высылать на адрес к708@yandex.ru до 28 февраля 2018 года.