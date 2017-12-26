«Метафракс» взял кредит на комплекс по производству меламина

Компания «Метафракс» определилась с инвестором, который профинансирует строительство химического комплекса «Аммиак–карбамид–меламин» (АКМ). Займ на сумму более 700 млн евро предоставил «Газпромбанк» (ГПБ, дочерняя организация «Газпрома»).

Как сообщает департамент внешних коммуникаций и маркетинга ГПБ, «Метафракс» и «Газпромбанк» заключили три кредитных договора по проекту возведения комплекса АКМ на площадке в Губахе (Пермский край). Срок кредитования составляет 13 лет. Займ предоставлен под гарантию будущих денежных от реализации проекта.

В строительстве химического комплекса заинтересован сам инвестор.

«Банк видит огромный потенциал в развитии нефтегазохимии и намерен продолжить поддерживать проекты, направленные на повышение глубины переработки углеводородного сырья и, как следствие, создание химических продуктов с высокой добавленной стоимостью», – отметил заместитель председателя правления «Газпромбанка» Алексей Белоус.

Добавим, финансирование ГПБ строительства химкоплекса означает участие государства в реализации проекта. Почти 30 % акций банка принадлежит «Газпрому» и еще 16,25 % «Газпром газораспределение». В свою очередь контрольным пакетом акций (38,37 %) энергетической корпорации владеет федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Как писал «Огнепортал», 1 ноября 2017 года «Метафракс» подписал контракты на строительство в Губахе комплекса «Аммиак–карбамид–меламин». Ожидается, что к 2021 году откроется химпроизводство с ежегодной мощностью 562 тыс. тонн карбамида, 40 тыс. тонн меламина и 298 тыс. тонн аммиака. Общий объем инвестиций составляет 950 млн евро.