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«Метафракс» взял кредит на комплекс по производству меламина

Наталья Кузнецова 26.12.2017 В России, Новости

Компания «Метафракс» определилась с инвестором, который профинансирует строительство химического комплекса  «Аммиак–карбамид–меламин» (АКМ). Займ на сумму более 700 млн евро предоставил «Газпромбанк» (ГПБ, дочерняя организация «Газпрома»).

Как сообщает департамент внешних коммуникаций и маркетинга ГПБ, «Метафракс» и «Газпромбанк» заключили три кредитных договора по проекту возведения комплекса АКМ на площадке в Губахе (Пермский край). Срок кредитования составляет 13 лет.  Займ предоставлен под гарантию будущих денежных от реализации проекта.

В строительстве химического комплекса заинтересован сам инвестор.

«Банк видит огромный потенциал в развитии нефтегазохимии и намерен продолжить поддерживать проекты, направленные на повышение глубины переработки углеводородного сырья и, как следствие, создание химических продуктов с высокой добавленной стоимостью», – отметил заместитель председателя правления «Газпромбанка» Алексей Белоус.

Добавим, финансирование ГПБ строительства химкоплекса означает участие государства в реализации проекта. Почти 30 % акций банка принадлежит «Газпрому» и еще 16,25 % «Газпром  газораспределение». В свою очередь контрольным пакетом акций (38,37 %) энергетической корпорации владеет федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Как писал «Огнепортал», 1 ноября 2017 года «Метафракс» подписал контракты на строительство в Губахе комплекса  «Аммиак–карбамид–меламин». Ожидается, что к 2021 году откроется химпроизводство с ежегодной мощностью 562 тыс. тонн карбамида, 40 тыс. тонн меламина и 298 тыс. тонн аммиака. Общий объем инвестиций составляет 950 млн евро.

 

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