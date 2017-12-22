Производство минераловатной огнезащиты упало на 3,45 %

В ноябре объемы выпуска огнезащитной минераловатной теплоизоляции снизились на 3,45 %. Несмотря на отрицательную динамику предпоследнего месяца, производство минваты в России с начала 2017 -го года выросло на 65,9 %.

Как сообщает сервис Росстата «Единая межведомственная информационно-статистическая система», в ноябре компании дали рынку 3,36 млн кубометров продукции, в январе – 2 млн кубометров, а всего за 11 месяцев – 32,5 млн кубометров теплоизоляции.

Большую часть огнезащиты в 2017 году изготовили производители Центрального федерального округа – почти 11 млн кубометров или 33,6 %. В ноябре объемы выпуска упали на 3 % с 1,1 млн кубометров до 1 млн кубометров. С начала года рост производства превысил общероссийский показатель почти на 20 % и составил 84,7 %.

На Уральский и Северо-Западный федеральные округа пришлось по 14 % от общероссийского объема производства базальтовой теплоизоляции. Заводы Урала выпустили в ноябре 514,7 тыс. кубометров минваты (- 11,2 % к октябрю 2017), Северо-Запада – 427,6 тыс. кубометров продукции (-2,6 % к октябрю 2017), за 11 месяцев соответственно – 4,6 млн кубометров и 4,7 млн кубометров. В ЗСФО с января производство огнезащитных материалов выросло на 10,4 %. Урал по этому показателю превзошел общероссийский в 3 раза: выпуск минераловатной теплоизоляции увеличился на 219 % – с январских 161,32 тыс. кубометров до ноябрьских 514,7 тыс. кубометров.

Положительная динамика производства огнезащитных стройматериалов объясняется ростом жилищного строительства и реализацией федеральной программы по капремонту многоквартирных домов. Как отмечает Минстрой РФ, к 1 декабря в России было введено в строй 60,4 млн кв. метров жилья или 96 % от уровня 2017 года. Одновременно полным ходом идет капремонт многоквартирников, при котором обязательно предусматривается теплоизоляция фасада. К середине четвертого квартала в России было отремонтировано около 33 тыс. зданий на сумму 311,4 млрд рублей. В 2016-м году затраты на капремонт МКД составили около 200 млрд рублей.