Эксперты прогнозируют рост рынка минваты

Эксперты компании «ТехноНИКОЛЬ» ожидают, что в 2018 году рынок каменной ваты вырастет в России на 5 %. Положительная динамика связана с жилищным строительством и модернизацией системы ЖКХ, поэтому будут востребованы огнезащитные теплоизоляционные материалы строительного назначения.

Как сообщает пресс-служба корпорации, 11 декабря в Москве прошел пресс-ланч, на котором специалисты «ТехноНИКОЛЬ» отметили основные тенденции рынка теплоизоляционных материалов. В 2017 году изделия из минваты составили 45 % всего потребления, на втором месте – стекловата (24 %), на третьем – пенопласт (17 %). Экономический спад второй половины 2014 и 2016 годов отрицательно сказался на рынке каменной ваты. Однако в 2017-м году ситуация изменилась в лучшую сторону. По словам главы направления «Минеральная изоляция» Василия Ткачева, если в 2016 — м сегмент «просел» на 2 %, то в 2017-м рынок вырос на 3 %. При этом растет экспорт продукции, и он более чем в два раза превышает импорт.

Строительный рынок, как полагают эксперты, вырос благодаря возведению спортивных объектов (к примеру, стадионы к ЧМ-2018), сельско-хозяйственной отрасли, программе реновации ЖКХ, жилищному строительству и инвестициям регионов.

Отметим, положительная динамика рынка минваты подтверждается данными Росстата: за 10 месяцев 2017 года, с января по октябрь, производство минераловатной изоляции выросло на 72 %. Компании выпустили не менее 30 млн кубометров продукции, а поставили на рынок почти 24 млн кубометров, что объясняется ростом строительства.

Как отмечает министерство строительства и ЖКХ РФ, за этот период в России было возведено 53,3 млн кв. жилья, в том числе многоквартирных домов 22,7 млн кв. метров, что несколько ниже показателей 2016 года, но в целом наблюдается положительная динамика. В 2018 году Россия может выйти на показатель 80 млн кв. метров благодаря росту выдачи ипотечных кредитов, чему поспособствовало снижение ставки. По словам главы Минстроя Михаила Меня, за 10 месяцев 2017 года было выдано на 20 % займов на жилье больше, чем в 2016. Сумма кредитов составила 1,45 трлн рублей.