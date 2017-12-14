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Дочка «Роснефти» получила штраф за неработающую пожарную автоматику

Наталья Кузнецова 14.12.2017 В России, Новости

Специалисты Енисейского управления Ростехнадзора наказали предприятие «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» («Востсибнефтегаз», входит в «Роснефть») за неработающие системы пожарной защиты.

Как сообщает ведомство, эксперты с 9 октября по 3 ноября 2017 года провели проверку на возводимом объекте компании – приемно-сдаточном пункте «Юрубчен» (Красноярский край). Во время проверки специалисты выявили нарушения в сфере пожаробезопасности.

«В частности, не проведены пусконаладочные работы и комплексное опробирование электротехнических устройств и установок автоматической противопожарной защиты, не введены в действие автоматические системы пожарной сигнализации, в аппаратной не введена в действие автоматическая установка газового пожаротушения», – отмечается в сообщении ведомства.

По итогам проверки Ростехнадзор возбудил в отношении «Востсибнефтегаз» два административных дела, касающихся требований в сфере строительства. Нефтегазовой компании назначен штраф на сумму 110 тыс. рублей.

Отметим, предприятия НГК относятся к пожароопасным объектам, и поэтому к ним предъявляются особые требования по безопасности. Ростехнадзор и другие ведомства периодически проводят проверки в части пожаробезопасности и соблюдения законодательства. Так, в конце сентября компания «Ванкорнефть» (дочернее предприятие «Роснефти») была оштрафована на 200 тыс. рублей за отсутствие заключений по огнезащитной обработке.

В 2018 году теме пожаробезопасности на объектах НГК посвящены две Международные конференции – в Казани и Тюмени. Мероприятие в столице Татарстана пройдет с 24 по 25 мая, в Тюмени – с 6 по 7 декабря.

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