Предприятия поставили почти 24 млн кубометров изделий из минваты

Российские производители минераловатной теплоизоляции за первые десять месяцев 2017 года увеличили объемы отгрузок продукции на 98,5 %, за октябрь – на 4,1 %.

Как сообщает Единая межведомственная информационно-статистическая система (Росстат), с января по октябрь компании поставили заказчикам почти 24 млн кубометров продукции. В октябре покупатели получили 3,037 млн кубометров изделий из минваты, а в сентябре – 2,9 млн кубометров, что почти в два раза превышает показатель января. Для сравнения, в январе объем поставок составил 1,5 млн кубометров.

Максимальный объем отгрузок пришелся на предприятия Центрального федерального округа. С начала года компании отправили покупателям почти 9,5 млн кубометров огнезащитной минераловатной теплоизоляции, в октябре – 1,14 млн кубометров, что превышает показатель сентября на 2,9 % (516 тыс. кубометров). По сравнению с январем в начале четвертого квартала поставки выросли на 121,3 %.

Вторую позицию по отгрузкам занимают предприятия Приволжского федерального округа. За 10 месяцев они поставили 5,6 млн кубометров, в октябре – 734,8 тыс. кубометров продукции. В регионах Поволжья также наблюдается положительная динамика поставок минераловатной продукции: с нчала года отгрузки выросли на 112 %, за октябрь – на 6 %.

Тройку замыкают производители Северо-Западного федерального округа. С января по октябрь компании отгрузили почти 1,3 млн кубометров изоляции, а рост поставок с начала года составил 65 %. При этом максимальный уровень поставок в 2017 году пришелся на октябрь – 170 тыс. кубометров, что на 15 % превышает показатель сентября.