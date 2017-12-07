«ТехноНИКОЛЬ» в 2018 году откроет новые заводы

Корпорация «ТехноНИКОЛЬ» расширяет свое присутствие на Дальнем Востоке. Как сообщает ТАСС, компания планирует построить на территории опережающего развития «Хабаровск» два завода.

По словам совладельца компании Сергея Колесникова, оба предприятия запустятся до конца 2018 года.

«Сейчас мы подали заявку в министерство по развитию Дальнего Востока и дирекцию ТОР по строительству второй очереди нашего предприятия в Хабаровске. Это будет завод по производству водосточных систем. Также мы хотим перерабатывать мусор во вторичный полистирол. Думаю, что уже в третьем квартале следующего года появится переработка пластиков, а к концу 2018 года мы будем делать уже ПВХ водосточные системы», – сообщил ТАСС Колесников.

Добавим, сейчас в корпорацию «ТехноНИКОЛЬ» входят 49 заводов по России. Однако их количество может увеличиться после покупки белгородского предприятия «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий». Кроме того, в 2018 году компания завершит строительство завода по производству монтажных пен на территории ОЭЗ «Алабуга».