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Многодетные семьи Новосибирской области обеспечат противопожарными датчиками

Наталья Кузнецова 06.12.2017 В России, Новости

Власти Новосибирской области принимают меры по защите многодетных семей и инвалидов. Как сообщает региональное управление МЧС, в квартирах новосибирцев в 2018 году появятся автономные дымовые пожарные извещатели.

«По предварительным подсчетам на это необходимо направить до 100 млн рублей. Я думаю, что два министерства и 30 районов найдут средства, чтобы решить вопрос за счет уже работающих госпрограмм в Новосибирской области», – заявил врио  заместителя председателя правительства Новосибирской области Сергей Семка на внеочередном заседании комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Агрегатами власти оборудуют жилье пожилых, людей с ограниченными возможностям, многодетных и малоимущих семей. В ближайшее время специалистам министерств труда и соцразвития, ЖКХ и энергетики, властям районов предстоит составить списки людей, в квартиры которых поставят извещатели.

Члены правительства Новосибирской области и спасатели надеются, что приборы позволят предотвратить пожары с тяжелыми ущербом, подобные тому, что произошел утром 3 декабря 2017 года в трехквартирном доме в поселке Степной Искитимского района. В результате возгорания погибли пятеро детей.

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