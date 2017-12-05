«Лукойл» построит новый комплекс на горевшем НПЗ

На заводе «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово, Нижегородская область) к 2021 году появится новая производственная установка. Как сообщает пресс-служба «Лукойл», компания приняла решение о строительстве комплекса замедленного коксования.

Производственная площадка включает установки гидроочистки дизельного топлива, газофракционирования, замедленного коксования, выпуска серы т водорода, а также другие объекты. Комплекс сможет перерабатывать 2,1 млн тонн сырья в год. Объем инвестиций не уточняется.

«Строительство комплекса и проводимые оптимизационные мероприятия позволят увеличить выход светлых нефтепродуктов на Нижегородском НПЗ более чем на 10% при сокращении выпуска мазута на 2,7 млн тонн в год. Запланированное на 2021 год начало эксплуатации Комплекса обеспечит создание в регионе новых высокотехнологичных рабочих мест», – сообщает компания.

Специалисты уже разработали проектную документацию и подписали контракты с Chicago Bridge & Iron Company и Kinetics Technology. Эти компании разработают рабочую документацию и поставят основное оборудование. «Лукойл» планирует задействовать на строительстве российские компании.

Как писал «Огепортал», в октябре на «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» произошел крупный пожар. В результате возгорания погибли четыре человека и еще пятеро пострадали.

Отметим, 20 сентября 2018 году примерно в 30 км от Кстово, где находится НПЗ, в Нижнем Новгороде состоится Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность».