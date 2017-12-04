Rockwool повышает цены на российском рынке

Компания Rockwool анонсировала повышение цен на теплоизоляцию из минеральной ваты. Изменение ценовой политики концерн объясняет ростом рынка стройматериалов, увеличением издержек и стабилизацией экономической ситуации.

Как сообщает пресс-служба Rockwool, в среднем цены вырастут на 7 %. Новый прайс-лист вступит в силу с 1 января 2018 года.

«Экономическая ситуация в России стабилизируется, рынок в 2017 году вырос, что даже привело к дефициту производственных мощностей минеральной ваты у большинства производителей в сезон. По оценкам аналитиков в следующем году ожидается экономический рост, который позитивно повлияет на рынок строительства в целом, и рынок теплоизоляции в частности», – отметили в пресс-службе.

Несмотря на позитивные тенденции, на рынке имеются проблемы: рост инфляции ведет к повышению цен на энергоносители и сырье. Эти факторы сказываются на определении цен на продукцию в сторону увеличения.

Генеральный директор Rockwool Russia Марина Потокер отметила, что в высокий сезон 2018 года на рынке ожидается дефицит материалов. Производитель, реагируя на ситуацию, расширяет продуктовую линейку, повышает качество товаров и услуг, что влечет за собой корректировку цен.

Rockwool – один из ведущих производителей огнестойкой теплоизоляции России и мира. По итогам третьего квартала 2017 года продажи компании в Восточной Европе выросли на 7,3 %. Общий объем продаж в сегменте теплоизоляции достиг 470 млн евро.

Добавим, огнезащитные покрытия и конструктивные материалы, в том числе из каменной ваты, станут одной из тем для обсуждения на Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность». Мероприятие пройдет в Сочи 29 марта 2018 года.