Сургутская энергокомпания потратит более 20 млн рублей на огнезащитную обработку

Межрегиональная сетевая распределительная компания «Тюменьэнерго» (входит в «Россети») объявила аукцион на огнезащитную обработку кабельных линий и деревянных конструкций. Заказчик предоставил подрядной организации право выбора марок продукции.

Как следует из аукционной документации, опубликованной на портале Госзакупок, максимальная цена контракта составляет 20,6 млн рублей. За эту сумму победитель конкурса обязан в течение 2018 года обработать огнезащитными составами объекты сургутской компании. В частности, необходимо обработать составами кабельные линии Нефтеюганского, Когалымского, Нижневартовского и Тюменского филиалов. Покрытие деревянных конструкций спецсоставами предусматривается в Заводоуковске, Ялуторовске, селе Упорово, Тобольске и в районе Нижневартовска.

При выборе огнезащитных покрытий, как отмечается в документации, подрядчик обязан учитывать ряд требований. Составы для обработки деревянных конструкций должны иметь первую группу огнезащитной эффективности (трудносгораемая древесина) и срок эксплуатации 5 лет.

Огнезащитные кабельные составы должны соответствовать требованиям национальных стандартов для покрытия высоковольтных линий. На всю продукцию необходимо иметь паспорта качества, сертификаты и иную документацию.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 декабря. «Тюменьэнерго» определит победителя конкурса накануне нового 2018 года – 29 декабря.