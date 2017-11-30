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Дмитрий Медведев озвучил один из методов борьбы с контрафактом

Анастасия Крутикова 30.11.2017 В России, Новости

Дмитрий Медведев в ходе передачи «Разговор с Дмитрием Медведевым» подчеркнул важность электронных меток и отслеживания происхождения товаров. По его словам, важно знать не только откуда товар поступил, но и какие этапы прошел. Причем касается это любой продукции, начиная от зубной пасты и заканчивая автомобилями.

«Прослеживаемость товаров, электронные метки – это будущее экономики. Только что была принята программа «Цифровая экономика», она именно на это и направлена», — резюмировал премьер-министр.

Таким образом будет поставлен барьер контрафакту, серым «ввозам», нарушению законодательства, а также отсутствию налогов с этих сделок.

В частности, говоря про фармакологический рынок, премьер-министр отметил, что сейчас принято решение о маркировке лекарств.

Фото: government.ru

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