Дмитрий Медведев озвучил один из методов борьбы с контрафактом

Дмитрий Медведев в ходе передачи «Разговор с Дмитрием Медведевым» подчеркнул важность электронных меток и отслеживания происхождения товаров. По его словам, важно знать не только откуда товар поступил, но и какие этапы прошел. Причем касается это любой продукции, начиная от зубной пасты и заканчивая автомобилями.

«Прослеживаемость товаров, электронные метки – это будущее экономики. Только что была принята программа «Цифровая экономика», она именно на это и направлена», — резюмировал премьер-министр.

Таким образом будет поставлен барьер контрафакту, серым «ввозам», нарушению законодательства, а также отсутствию налогов с этих сделок.

В частности, говоря про фармакологический рынок, премьер-министр отметил, что сейчас принято решение о маркировке лекарств.

Фото: government.ru